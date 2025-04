GialappaShow nella seconda puntata conduce Federica Pellegrini accanto al Mago Forest

GialappaShow, seconda puntata del programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin condotto dal Mago Forest: accanto a lui Federica Pellegrini, ospiti Dargen D'Amico, Big Mama e HuSarà la "Divina" Federica Pellegrini, la più grande nuotatrice italiana della storia, ad affiancare alla conduzione il Mago Forest nella seconda puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 7 aprile, alle ore 20.30.Ad aprire la puntata è Miriam, alias Brenda Lodigiani, che suona il citofono con Dargen D'Amico. Max Giusti si sdoppia nei panni di Antonino Cannavacciuolo e di Aurelio De Laurentiis, così come Giulia Vecchio è prima Milly Carlucci e poi Monica Setta.

