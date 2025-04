Thesocialpost.it - Germania, trovate morte tre persone. La polizia: “State molto attenti”

Massima allerta nel Westerwald, in, dopo il ritrovamento di treuccise in una zona residenziale di Weitefeld, piccolo comune nel distretto di Altenkirchen. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino e ha immediatamente mobilitato un ampio dispiegamento delle forze dell’ordine. Le autorità parlano di un “grave crimine” e hanno lanciato un appello alla popolazione: “Non date passaggi a sconosciuti”.La raccomandazione arriva direttamente da un portavoce della, che ha parlato ai media tedeschi invitando alla massima prudenza. “L’autore, o gli autori, potrebbero essere ancora in fuga,” ha dichiarato, lasciando intendere che la situazione resta in continua evoluzione. L’intera area è stata isolata, e sono in corso serrati controlli nei dintorni per cercare eventuali sospetti.