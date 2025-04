Germania tre persone uccise La polizia | non date passaggi agli autostoppisti

Germania è caccia all'uomo dopo il ritrovamento di tre persone morte a Weitefeld, una cittadina di circa 2.300 abitanti nella regione del Westerwald. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino in un comprensorio residenziale. "Abbiamo ricevuto una chiamata d'emergenza alle 3:45 da qualcuno che urlava", ha riferito un portavoce della polizia alla Bild. Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno notato "una persona che fuggiva". Le vittime sono due uomini e una donna e, a quanto si apprende, tra loro ci sono vincoli familiari. Secondo informazioni non confermate, nel delitto potrebbero essere state utilizzate armi da fuoco o da taglio. Tutta l'area è massicciamente pattugliata e la polizia ha diffuso un appello alla popolazione a non dare passaggi agli autostoppisti, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

