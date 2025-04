Ilnapolista.it - Gasperini: «Pesa l’aver detto che non rinnovo? È una stupidata, abbiamo vinto l’Europa League senza rinnovo»

: «che non? È unaa Sky Sport dopo Atalanta-Lazio 0-1.Sconfitta difficile da digerire, non ha segnato cinque volte nelle ultime sette partite.«Prestazione di assoluto valore anche se non è stata supportata dai gol, dalle situazioni. C’è stato il patatrac in difesa come purtroppo ci è successo a Firenze. Dobbiamo raccontare una sconfitta ma non nello spirito. È una striscia lunga di non vittorie che ci penalizza, in partite come quella di oggi ancora di più. Ci sono ancora parecchie gare, le partite si possono perdere quando succedono queste cose».Il pasticcio sulle sostituzioni.«Doveva uscire Ederson,sbagliato i numeri sulla lavagnetta. Non siamo riusciti a intervenire prima che Lookman uscisse, era già fuori».