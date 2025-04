Juventusnews24.com - Gasperini Juve: c’è anche una percentuale per il suo approdo sulla panchina bianconera! Ultimissimi aggiornamenti

di RedazionentusNews24: spunta unaper il suo! ArrivanoIl giornalista Giovanni Albanese ha stilato le percentuali di quello che sarà il prossimo tecnico dellanella stagione che verrà. Per i bianconeri, al 40% siederàAntonio Conte, mentre il 20% è rappresentato da Gian Piero. Rimane un 40% disponibile, da suddividere tra una possibile permanenza di Igor Tudor e altri nomi ancora non emersi da tenere in considerazione.Ecco cosa emerge dal suo editoriale su Sportitalia: «Lasi è affidata a Tudor pur sognando in prospettiva Conte (senza escludere). Il Napoli, che per il momento Conte se lo tiene stretto, qualche messaggio velato in caso di cambio inlo ha già fatto arrivare ad Allegri:qui, però, il nome disarebbe da monitorare perché l’estate scorsa – quando il coach parlava di altre opportunità ventilate – raccontava proprio del corteggiamento del Napoli.