Gasperini e l’Atalanta si è rotto l’incantesimo | Champions a rischio Altro che si sta esagerando

non sa più vincere in casa. Anche la Lazio sbanca il Gewiss Stadium, per 1-0. È la terza sconfitta consecutiva (senza segnare un gol). La Dea non vince in casa dal 5-0 allo Sturm Graz il 21 gennaio. In campionato non ha mai vinto in casa nel 2025. Di questo passo,rischia pure il terzo posto. Questa sera la Juventus, battendo la Roma, potrebbe raggiungerla al terzo posto a quota 58 punti. In attesa della partita di domani tra Napoli e Bologna. Gli uomini di Italiano sono quarti a 56 punti.Qualsiasi dicaora rischia il terzo postoLa partita è stata una delle più brutte, in verità tutto il 31esimo turno (fin qui) è stato deludente. Le uniche a vincere sono state Genoa, Como e Lazio. La squadra di Baroni si toglie quindi dai carboni ardenti dopo settimane in cui si sono rincorse le voci su una sua eventuale separazione da Lotito a fine stagione.