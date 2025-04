Ilrestodelcarlino.it - Futsal Cesena a un passo dalla salvezza dopo il pareggio con Saints Milano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sempre più vicino allaanche se non è ancora stata raggiunta, ma a tre gare dal termine con un netto vantaggio sulla zona rossa (le ultime due classificate retrocedono direttamente, la terzultima va ai playout) ha tutto per riuscirci, lo dicono i fatti. Intanto ha tenuto a sette punti una delle più dirette concorrenti come il, infatti ha pareggiato 1-1 in casa contro i lombardi in una gara tattica (primo tempo nulla di fatto), non bella, andando momentaneamente in vantaggio con Gardelli che afflitto da problemi muscolari è stato recuperato in extremis essendo il bomber dei romagnoli. Il calendario per i bianconeri, vicinissimi all’obiettivo di stagione in un girone più complicato di quello dello scorso announ inizio campionato da incubo (2 punti nelle prime sei partite, quattro ko nelle otto gare iniziali), prevede ora due trasferte in casa dell’Altamarca e del Pordenone e scontro diretto al PalaPaganelli con il Leonardo Cagliari.