Fuori strada con la moto sulla via del mare | muore un 39enne

È di un morto – un 39enne di San Pietro Vernotico - il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco fa sulla strada provinciale 90 tra Savelletri e Capitolo all'altezza.

Fuori strada con la moto, grave un centauro - Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Majano lungo via Sopravilla, all'atezza del civico 32. A restare coinvolto nel sinistro un motociclista che ha perso il controllo della sua ... (udinetoday.it)

Moto fuori strada nel quartiere Japigia: a Bari muore un 27enne - BARI - Un 27enne, Christian Digioia, è morto nella notte a seguito di un incidente stradale su via Caldarola ... una moto quando, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Moto fuori strada nel Varesotto, morto 17enne, grave una 16enne - (ANSA) - VARESE, 26 AGO - Un 17enne è morto e una 16enne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Cesare ... in sella a una moto che si è schiantata ... (msn.com)