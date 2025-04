Ilfattoquotidiano.it - Funzionari Casa Bianca: “Già 50 richieste di negoziati sui dazi. Le linee sono roventi”

Alcuni esponenti dell’amministrazione Trump hanno difeso idi Donald Trump, affermando in televisione che la mossa ha innescato un’ondata didi negoziazioni da parte dei paesi colpiti dalle nuove tariffe. “Abbiamo 50 paesi che stanno bruciando letelefoniche della“, ha detto la segretaria all’agricoltura Brooke Rollins alla Cnn. “E probabilmente anche il cellulare del presidente e di Howard Lutnick“, il segretario al commercio, ha aggiunto.Il consigliere economico dellaKevin Hassett ha detto alla Abc di aver sentito dall’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti che “più di 50 paesi hanno contattato il presidente per iniziare una negoziazione”. Lo stesso Segretario al Tesoro Scott Bessent, cui sui erano trapelate indiscrezioni in merito ad una perplessità sulle barriere commerciali, ha menzionato queste cifre.