Fumo e fiamme alla ex Tessitura Boselli di Olgiate Comasco | intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio

Momenti di apprensione, domenica 6 aprile 2025, nel tardo pomeriggio a Olgiate Comasco, dove un denso Fumo ha iniziato a fuoriuscire dall'interno dell'edificio in disuso della ex Tessitura Boselli, in via Carducci. L'allarme è scattato poco dopo le 17, quando alcuni residenti hanno segnalato il.

