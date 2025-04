Fratelli d’Italia a Savignano Irpino | Michele D’Apice nuovo coordinatore cittadino

Fratelli d’Italia a Savignano Irpino ha proclamato eletto alla carica di coordinatore cittadino il dott. Michele D’Apice.Il recente congresso ha offerto numerosi spunti di riflessione, in particolare sul tema dell'isolamento dovuto alla mancanza di. Avellinotoday.it - Fratelli d’Italia a Savignano Irpino: Michele D’Apice nuovo coordinatore cittadino Leggi su Avellinotoday.it Nella giornata di ieri il congresso diha proclamato eletto alla carica diil dott..Il recente congresso ha offerto numerosi spunti di riflessione, in particolare sul tema dell'isolamento dovuto alla mancanza di.

