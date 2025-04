Thesocialpost.it - Francia, manifestazione pro-Le Pen: “Non mi arrenderò”. Tensioni con il corteo della sinistra

Parigi, 6 aprile 2025 – È alta la tensione a Parigi, dove oggi si è svolta unadi sostegno a Marine Le Pen, leader del Rassemblement National (RN), a seguitosua condanna per appropriazione indebita. La, che ha visto la partecipazione di migliaia di sostenitori del partito di estrema destra, si è svolta a place Vauban, dove Le Pen ha preso la parola, promettendo di non arrendersi nonostante il divieto di candidarsi per i prossimi cinque anni. In contemporanea, una contro-si è tenuta a place de la République, con l’intento di condannare quello che alcuni hanno definito un “spostamento trumpista” del RN.Marine Le Pen: “Non mi”La leader del RN, Marine Le Pen, ha parlato davanti ai suoi sostenitori, esprimendo il suo disappunto per la condanna che considera ingiusta.