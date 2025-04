Francesca Albanese è stata riconfermata dall’Onu sconfitte le lobby pro-Israele

Ci hanno provato in tutti i modi a cancellarla, con una campagna di delegittimazione senza precedenti portata avanti da Governi, parlamentari e gruppi di pressione pro-Israele e della destra radicale statunitense. Ma la giurista italiana Francesca Albanese resterà ancora lì, appena riconfermata nel suo incarico come Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati. Venerdì, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (Unhrc) ha rigettato le pressioni politiche che chiedevano la sua rimozione, confermando che il suo mandato proseguirà fino ad aprile 2028.Si tratta di un fatto notevole, non solo per il clima politico globale, ma anche per la portata e l'intensità dell'attacco che Albanese ha subito negli ultimi anni. Attacchi condotti non solo da esponenti del Governo israeliano, ma anche da figure chiave dell'amministrazione e del Congresso statunitense, da media conservatori e da lobby ultra-sioniste attive negli ambienti diplomatici e informativi occidentali.

