FOTO/ Scafati, quasi domato l'incendio: ordinanze anti diossina in vari comuni

Tempo di lettura: 2 minutiÈ statodopoun giorno di lavoro, il devastante incendio esploso nella tarda mattinata di ieri all’interno del deposito di stoccaggio di rifiuti in via in via Galileo Ferraris a. Per l’intera giornata, tre auto butti anche squadre provenienti da fuori della provincia di Salerno, una da Napoli e anche da Avellino hanno operato usufruendo dell’aiuto anche di doni che hanno effettuato riprese dall’alto per dare indicazioni utili alle operazioni di spegnimento.L’intervento è stato complicato e cinque vigili del fuoco che sono intervenuti nella prima fase sono rimasti feriti dalle fiamme. All’interno del sito l’impresa S.en.Ec. A Trattava i rifiuti balle di carta e plastica. Un’alta colonna di fumo nero si è sprigionata dalle fiamme e ha invaso Il territorio circostante, costringendo, al termine di una riunione che si è svolta in prefettura nel pomeriggio di ieri, diversiad emanaredi prevenzione contro l’inquinamento ambientale e la presenza di