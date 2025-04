Anteprima24.it - FOTO/ “La vergogna del Ponte Tullio”, altro che sicurezza: la denuncia di un cittadino

Tempo di lettura: 2 minutiSono passati anni ma la situazione sembra non trovare una via di uscita. Il, posizionato sulla SP76 e che collega i comuni di Cerreto Sannita e Cusano Mutri mette tanta, tanta ansia nel percorrerlo. La paura è di tanti cittadini della zona, uno di questi ci ha scritto per mettere in risalto le condizioni del“Si parla tanto didei ponti, e sono numerosi i cantieri nel Sannio e in valle Telesina che stanno adeguando strutture al limite della percorribilità e non si fa nulla per il, importante per la circolazione giornaliera della comunità di Cusano Mutri. Ilversa in condizioni pietose e fatiscenti, privo di ogni segnalazione di pericolo con blocchi di cemento posti sul lato destro coperti da teli di limoni.