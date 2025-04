Fossombrone sfida Castelfidardo | obiettivo playoff al Comunale ' Bonci'

Comunale 'Bonci' di Fossombrone arriva il quotato Castelfidardo e nel club metaurense c'è voglia di vivere un'altra bella giornata di sport e dare consistenza al sogno dei playoff. Di certo non sarà una passeggiata e occorrerà una grande prestazione, così come il team del presidente Nardini ha abituato i suoi sostenitori. Alla vigilia l'allenatore del Fossombrone Michele Fucili così presenta il match: "Siamo stati bravi a crearci l'opportunità di giocare una partita difficile ma allo stesso tempo stimolante perché i playoff sono un traguardo che nessuno si sarebbe aspettato. Vogliamo vivere il momento con grande entusiasmo e, pur consapevoli del valore dei nostri avversari, l'obiettivo è uscire dal campo senza nessun tipo di rammarico. Abbiamo fatto tanto ma dobbiamo continuare a crescere e migliorare.

