Forza Italia | Nessun Cambiamento nel Governo Salvini al Viminale Divide

Governo va bene come è attualmente senza alcun Cambiamento". Lo afferma Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, intervistato da AffarItaliani.it, a proposito della spinta arrivata dal Congresso della Lega per portare Matteo Salvini al Viminale e candidare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alle Regionali in Campania. "Questa è la linea della Lega, poi c'è tutta la coalizione. Si discuterà insieme delle candidature alle prossime elezioni regionali. Funziona così in una coalizione. È normale che ogni Forza politica abbia le proprie idee e volontà", nota Nevi, secondo cui "la compagine di Governo va bene così com'è e bisogna anche rispettare le persone. Piantedosi è un ottimo ministro dell'Interno e sta facendo un egregio lavoro.

