Fortitudo | passa Cividale strada playoff complicata

strada-playoff della Fortitudo, chiamata a raccogliere più punti possibili nel rush finale del campionato di A2 per evitare la gogna play-in: al PalaDozza passa Cividale 79-86 al termine di una gara convulsa e dai ritmi altissimi. Per Bologna arriva ora la difficilissima trasferta di Forlì. La cronaca Un’infrazione di campo a testa e il match ha inizio con un guasto al tabellone dei 24 secondi che costringe gli arbitri a un time-out tecnico e a 5’ di stop del match. Che riprende con un ritmo difensivo spaventoso e gli attacchi contenuti dalle morse di entrambe le squadre, col referto che dice 5-5 dopo 4’. La Effe prova a spingere allora col post basso di Fantinelli e la schiacciata di Freeman su imbeccata di Bolpin, ma la replica fulminea di Dell’Agnello, Rota, Redivo e Mastellari dà a Cividale il primo vantaggio della serata (14-16). Sport.quotidiano.net - Fortitudo: passa Cividale, strada playoff complicata Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 6 aprile 2025 – Si complica subito ladella, chiamata a raccogliere più punti possibili nel rush finale del campionato di A2 per evitare la gogna play-in: al PalaDozza79-86 al termine di una gara convulsa e dai ritmi altissimi. Per Bologna arriva ora la difficilissima trasferta di Forlì. La cronaca Un’infrazione di campo a testa e il match ha inizio con un guasto al tabellone dei 24 secondi che costringe gli arbitri a un time-out tecnico e a 5’ di stop del match. Che riprende con un ritmo difensivo spaventoso e gli attacchi contenuti dalle morse di entrambe le squadre, col referto che dice 5-5 dopo 4’. La Effe prova a spingere allora col post basso di Fantinelli e la schiacciata di Freeman su imbeccata di Bolpin, ma la replica fulminea di Dell’Agnello, Rota, Redivo e Mastellari dà ail primo vantaggio della serata (14-16).

