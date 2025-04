Formazioni ufficiali Roma Juve | le scelte di Tudor

Formazioni ufficiali Roma Juve: le scelte di Tudor e Ranieri per la sfida di campionato dei bianconeri all'Olimpico

La Juve torna in campo dopo la vittoria contro il Genoa, al secondo match di Tudor sulla panchina bianconera. Una partita molto importante, quella contro la Roma, in ottica quarto posto. Di seguito le scelte dei due mister per il match che inizierà alle 20:45.

Roma Juve LIVE

Roma: In attesa delle Formazioni ufficiali

JuveNTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor A disp. Daffara, Pinsoglio, Alberto, Cambiaso, Douglas Luiz, Conceicao, Kolo Muani, Koopmeiners, Savona, Rouhi, Mbangula.

