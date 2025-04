Formazioni ufficiali Inter Lazio Primavera | le scelte di Zanchetta e Pirozzi

Formazioni ufficiali Inter Lazio Primavera: le scelte di Zanchetta e Pirozzi per il match di campionato Dopo la vittoria nel finale contro il Sassuolo, l'Inter Primavera di Andrea Zanchetta torna a giocare e scende in campo contro la Lazio, match valido per la 32ª giornata di campionato. I nerazzurri occupano il secondo posto in classifica con 63 punti, a -4 dalla capolista Roma, che ha già giocato. Il fischio d'inizio della sfida è in programma alle ore 13:00. Queste le scelte ufficiali di Andrea Zanchetta e Sergio PirozziLE Formazioni ufficiali Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 26 Garonetti, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 27 Pinotti. A disposizione: 21 Zamarian, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 9 Lavelli, 10 Quieto, 13 Kangasniemi, 15 Perez, 18 Mosconi, 28 Romano, 34 Ballo, 37 Vukoje.

