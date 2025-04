Fonseca doppio ex | Vincerà la Roma di Ranieri punto sul gol di Paredes

Roma e Juventus, cruciale nel cammino che porta alla qualificazione alla prossima Champions League. Ultimi dubbi di formazione pronti ad essere dissipati, e nel frattempo si aggiunto il doppio ex Daniel Fonseca tra le tante personalità di spicco intervenute a dire la propria sulla partita: “Questa super super sfida la vorrei giocare con la Roma, anche perché per me Ranieri è stato un secondo papà. Sfidare la Vecchia Signora con l’Olimpico pieno è una sensazione pazzesca, adrenalina pura. Vincerà la Roma perché Claudio merita di concludere in bellezza una rimonta incredibile”.Proprio sul tecnico di Testaccio si concentra gran parte dell’intervento alla Gazzetta dello Sport dell’ex bomber uruguaiano: “Nessuno si sarebbe immaginato tale risalita, ma io sì. Sololaroma.it - Fonseca doppio ex: “Vincerà la Roma di Ranieri, punto sul gol di Paredes” Leggi su Sololaroma.it Mancano poche ore al big match trae Juventus, cruciale nel cammino che porta alla qualificazione alla prossima Champions League. Ultimi dubbi di formazione pronti ad essere dissipati, e nel frattempo si aggiunto ilex Danieltra le tante personalità di spicco intervenute a dire la propria sulla partita: “Questa super super sfida la vorrei giocare con la, anche perché per meè stato un secondo papà. Sfidare la Vecchia Signora con l’Olimpico pieno è una sensazione pazzesca, adrenalina pura.laperché Claudio merita di concludere in bellezza una rimonta incredibile”.Proprio sul tecnico di Testaccio si concentra gran parte dell’intervento alla Gazzetta dello Sport dell’ex bomber uruguaiano: “Nessuno si sarebbe immaginato tale risalita, ma io sì.

Fonseca: "Ranieri è un mago, batterà anche la Juve. E segnerà Paredes". Fonseca: "Roma-Juve, vince Ranieri. Claudio è un mago, lo merita. Segna Paredes". Daniel Fonseca a Gazzetta: "Punto sul gol dell'ex di Paredes. Nella Juventus ho un debole per....

