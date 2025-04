Oasport.it - Flavio Cobolli vince il suo primo titolo ATP a Bucarest! Piegato in due set Baez nel gelo in Romania

La settimana della rinascita per. Il tennista si è ritrovato sull’amata terra rossa, dopo mesi molto complicati nel circuito. Il classe 2002 romano ha sconfitto nell’atto conclusivo l’argentino Sebastian(n.36 del mondo) e con questo risultato ha ottenuto il suoATP in carriera neldi).è ilitaliano di sempre a trionfare in questo evento, portando a 100 il numero di tornei vinti (ATP) da parte degli azzurri. Con un doppio 6-4 in 1 ora e 46 minuti di gioco,ha archiviato la partita, complicandosi un po’ la vita negli ultimi game e sfruttando il settimo match-point a disposizione. Una bella iniezione di fiducia in vista della prosecuzione della stagione, dal momento che da domani sarà n.36 del mondo.Nelset èa fare breccia nel tennis dell’argentino, andando avanti di un break nel terzo game, ma il servizio non dà una mano al nostro portacolori, visto il contro-break immediato.