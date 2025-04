Flavio Cobolli vince il suo primo Atp a Bucarest | battuto Baez 6-4 6-4 Ho realizzato un sogno

Flavio Cobolli trionfa a Bucarest e conquista così il suo primo torneo Atp. La racchetta romana si è imposto nella finale di questo Atp 250 battendo l'argentino Sebastian Baez, numero 36 nel ranking, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, aggiudicandosi il titolo. Un risultato che arriva nella seconda finale disputata in carriera sul circuito Atp. Con questa vittoria, Cobolli entrerà nei top 40 salendo proprio 36esimo posto al mondo. "Ho sempre sognato di vincere un torneo Atp nella mia carriera e questo giorno è arrivato, è il mio miglior risultato di sempre – ha commentato dopo il match – Venivo da un momento difficile, qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Non è facile giocare sulla terra contro Baez, è stata molto dura, grande battaglia e grande vittoria".

