Flavio Cobolli quasi incredulo | Arrivavo da un periodo difficile ma qualcosa è cambiato questa settimana

Flavio Cobolli vede la terra rossa e rialza subito la testa dopo un disastroso avvio di stagione (nessun match vinto prima di questa settimana), arrivando fino in fondo all'ATP 250 di Bucarest e conquistando il primo titolo della carriera nel circuito maggiore. In finale il tennista azzurro ha avuto la meglio per 6-4 6-4 sull'argentino Sebastian Baez."Sono davvero felice, è un sogno che si realizza, ho sempre sognato di vincere un titolo ATP e questo giorno è arrivato oggi. Sono davvero felice di essere qui e di aver raggiunto il mio miglior risultato di sempre", le prime dichiarazioni a caldo del nuovo numero 36 al mondo dopo il successo nell'ultimo atto del torneo rumeno."Arrivavo da un periodo difficile, non avevo vinto nessun match prima di questo torneo nel 2025, ma qualcosa è cambiato questa settimana e ne sono felice.

