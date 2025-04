Oasport.it - Flavio Cobolli confeziona una brutale scalata nel ranking ATP! Nuova classifica dopo Bucarest, Berrettini a un passo

ha vinto il torneo ATP 250 di, sconfiggendo l’argentino Sebastian Baez in due set. Il tennista italiano è riuscito a sovvertire il pronostico della vigilia, rifilando un doppio 6-4 a un avversario decisamente quotato ed esperto che poteva mettere in seria difficoltà il nostro portacolori. Il romano è stato bravissimo sulla terra rossa della capitale rumena, conquistando il primo titolo in carriera sul circuito maggiore.Prima di questo evento aveva perso otto partite consecutive a livello ATP, ma nel giro di una settimana è sportivamente rinato e si è regalato una bellissima soddisfazione con cui rilanciarsi in vista dei prossimi appuntamenti sul mattone tritato, tra cui spiccano gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Prima della testa di serie numero 1 del tabellone aveva regolato il francese Richard Gasquet, l’austrico Filip Misolic e il bosniaco Dumir Dzumhur, mostrando una condizione di forma eccellente.