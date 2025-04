Lanazione.it - Firenze, omaggio in musica a Ivan Graziani al teatro Puccini

, 5 aprile 2025 - Unin. Andrà in scena martedì 8 aprile alle ore 21 ‘FilippoOttanta Buon Compleanno!’. Imarts e Radio Capital presentano questa festa di compleanno itinerante. Appuntamento l’8 aprile alle ore 21 al. Dopo il grande successo dell’album "- Per gli amici", pubblicato lo scorso 26 gennaio con la storica etichetta Numero 1/Sony, e il tour omonimo che ha raccolto oltre 50 date per lo più sold out, Filippoè pronto a tornare sul palco con un nuovo tour straordinario in poche date esclusive: "Ottanta. Buon compleanno" una vera e propria festa di compleanno itinerante ricca di sorprese, per celebrare quello che sarebbe stato l'80esimo compleanno di. Come ogni festa che si rispetti, non possono mancare gli invitati: uno per ogni data lo accompagnerà su un paio di brani che più hanno amato di, per omaggiarlo.