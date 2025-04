Firenze Half Marathon vittoria con record per Evans Kipkorir

Leggi su Corrieretoscano.it

– Successo di partecipanti e gara daanche sul crono per la mezza maratona di. Fra gli uomini vince, keniano, in poco meno di un’ora e due minuti. Fra le donne, a sorpresa, vince la sudafricana Cana Peek.Festa per 6mila in rappresentanza di 82 nazioni nell’edizione 2025 dellaabbinata anche alla non competitiva Vivicittà, manifestazione storica di Uisp, quest’anno dedicata alla pace, che si à corsa in contemporanea in 44 città italiane e in 11 città nel mondo, evento organizzato dal Comitato Uisp dipresieduto da Gabriella Bruschi con general manager Marco Ceccantini, e i patrocini di Comune di, Città Metropolitana di, Regione Toscana, Sport e Salute, Coni. In Toscana Vivicittà si è corsa anche ad Arezzo, Livorno e Siena.