Firenze, arriva Arturo Brachetti con lo show 'Solo'

, 6 aprile 2025 – Un viaggio tra magia, arte, fantasia e trasformismo:in scena acon. L’appuntamento è al Teatro Verdi sabato 12 aprile alle ore 20,45 e domenica 13 aprile alle ore 16,45. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile insieme ad. In 'Solo' protagonista è il trasformismo, quell'arte che ha reso celebrein tutto il mondo e che qui la fa da padrone con tanti personaggi, molti ideati appositamente per questo, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente.ci apre le porte della sua casa fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia, una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri.