Finisce 1-1 la sfida salvezza tra Lecce e Venezia

Lecce-Venezia 1-1 RETI : 5'st aut. Gallo, 20'st Baschirotto. Lecce (4-2-3-1): Falcone 6.5; Guilbert 5.5 (23'st Veiga 6), Gaspar6, Baschirotto 7, Gallo 5; Coulibaly 6 (9'st Pierret 6), Ramadani6 (9'st Berisha 5.5); Pierotti 5.5 (9'st Ndri 6.5), Helgason 6,Tete Morente 5.5; Krstovic 5.5.In panchina: Fruchtl, Samooja, Rebic, Rafia, Jean, Banda, Burnete,Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore:.

