Ferrari delusione in Giappone | Arriveranno aggiornamenti ma serve prima altro

Ladelude in: solo quarto Leclerc, addirittura settimo Hamilton. Le parole del team principal VasseurLaha chiuso il Gran Premio di Suzuka, in, con due piazzamenti deludenti. Quarto Leclerc ma mai in grado di attaccare il podio, ad appannaggio di Verstappen e delle McLaren. Settimo, invece, Lewis Hamilton che ha guadagnato una posizione rispetto a quella di partenza sulla griglia.Il sette volte Campione del mondo non è riuscito ad impensierire gli avversari nemmeno con le gomme gialle, segnale evidente di come laal momento sia un passo indietro rispetto alle rivali., l’analisi di Vasseur: c’è un problema per la RossaIl team Principal Vasseur, al termine della gara, ha analizzato la situazione., l’analisi di Vasseur: c’è un problema per la Rossa (Lapresse) – Rompipallone“La valutazione è giusta sul gap di tre decimi al giro tra lae la McLaren e Verstappen” ha ammesso Vasseur che ha spiegato come si debba lavorare da questo gap per ridurlo sia in qualifica che in gara.