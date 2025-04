Oasport.it - Ferrari, che tristezza. Gara anonima, nessun acuto e un Hamilton impalpabile

C’è poca voglia di sorridere in casaal termine del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka la scuderia di Maranello ha messo in mostra il lato peggiore di sé per l’ennesima volta. L’inizio di stagione, già di suo molto complicato, si sta trasformando in una sorta di incubo con una vettura che sembra davvero lontana dai migliori e, per giunta, da quella che aveva concluso la scorsa annata.Nellaodierna Max Verstappen ha dettato legge precedendo Lando Norris per 1.4 secondi, quindi terzo Oscar Piastri a 2.1. Quarto Charles Leclerc a 16.0, quinto George Russell a 17.3, sesto Andrea Kimi Antonelli a 18.6, quindi settimo Lewisa 29.1. Come si può vedere, quindi, le McLaren hanno confermato la loro forza attuale, piegate solo da un “Super Max” in versione extra-lusso, mentre le Rosse hanno corso nuovamente in difesa.