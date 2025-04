FeralpiSalò e Lumezzane pareggiano 1-1 nel derby bresciano di Serie C

derby bresciano di Serie C tra FeralpiSalò e Lumezzane. I gardesani non riescono a far valere la “legge del Turina“ davanti ai determinati valgobbini, che lottano con orgoglio dall’inizio alla fine per tenere testa alla quotata formazione gardesana. Il primo tempo non offre particolari emozioni agli oltre mille spettatori presenti, ma Di Molfetta crea tre spunti che chiamano al lavoro Carnelos. La ripresa è più vivace, ma le due contendenti non riescono a superarsi. I locali mantengono maggiormente il possesso della palla, anche se sono gli ospiti con Corti e Baldini ad avere le opportunità più nitide per sbloccare il risultato. Il vantaggio premia però i gardesani, con Giudici che al 30’ beffa Toniolo, in campo al posto dell’infortunato Carnelos solo da 1’. Sport.quotidiano.net - FeralpiSalò e Lumezzane pareggiano 1-1 nel derby bresciano di Serie C Leggi su Sport.quotidiano.net SALÒ (Brescia)Un botta e risposta ravvicinato tra Giudici e Taugourdeau intorno alla mezz’ora della ripresa sancisce il pareggio 1-1 neldiC tra. I gardesani non riescono a far valere la “legge del Turina“ davanti ai determinati valgobbini, che lottano con orgoglio dall’inizio alla fine per tenere testa alla quotata formazione gardesana. Il primo tempo non offre particolari emozioni agli oltre mille spettatori presenti, ma Di Molfetta crea tre spunti che chiamano al lavoro Carnelos. La ripresa è più vivace, ma le due contendenti non riescono a superarsi. I locali mantengono maggiormente il possesso della palla, anche se sono gli ospiti con Corti e Baldini ad avere le opportunità più nitide per sbloccare il risultato. Il vantaggio premia però i gardesani, con Giudici che al 30’ beffa Toniolo, in campo al posto dell’infortunato Carnelos solo da 1’.

In serie C il derby FeralpiSalò-Lumezzane finisce 1-1 - Un pareggio che in realtà serve a poco: vantaggio di Giudici al 30’ del secondo tempo, 4 minuti più tardi Taugourdeau riporta la gara in equilibrio ... (giornaledibrescia.it)

Feralpisalò e Lumezzane si accendono nel finale: il pareggio è giusto, finisce 1-1 - Botta e risposta tra Giudici e Taugordeau: pari prezioso per i valgobbini nella corsa salvezza, la Feralpi è già sicura del terzo posto a tre turni dal termine. (brescia.corriere.it)

FeralpiSalò-Lumezzane: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta FeralpiSalò-Lumezzane di sabato 5 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... (calciomagazine.net)