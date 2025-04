Quotidiano.net - Femminicidio Ilaria Sula, la mamma di Mark Samson sarà indagata per occultamento di cadavere

Roma, 6 aprile 2025 – Ladi, il giovane filippino che ha ucciso e chiuso in una valigia il corpo della fidanzata, potrebbe avere avuto un ruolo nele nella giornata di domani le verrà contestata l'accusa di 'di'. La donna, convocata domani per un interrogatorio in Questura,formalmente iscritta sul registro degli indagati dai pm di piazzale Clodio. Ladel 23enne, al momento ancora non, è stata convocata insieme ai suoi avvocati. L'atto è a garanzia della donna che dovrà fornire elementi di chiarezza e dettagli tralasciati in precedenza in relazione all’omicidio della 22enne di Terni avvenuto lo scorso 25 marzo. Obiettivo degli inquirenti è chiarire il ruolo delladinelle ore successive al delitto, avvenuto nell'appartamento di via Homs dove abitano il ragazzo e i suoi genitori.