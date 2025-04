Femminicidio Ilaria Sula la mamma di Mark Samson sarà ascoltata domani in Procura

mamma di Mark Samson, il giovane filippino che ha ucciso e chiuso in una valigia il corpo della fidanzata Ilaria Sula, potrebbe avere avuto un ruolo nel Femminicidio e per questo la donna domani sarà ascoltata in Questura come persona informata sui fatti. La madre di Samson, al momento, non è indagata e sarà sentita in Procura come persona informata sui fatti in relazione all'omicidio della 22enne di Terni avvenuto lo scorso 25 marzo. Nella giornata di domani è previsto anche il funerale di Ilaria a Terni. Dalle 11 di mattina e per tutto l'arco della giornata, inoltre, si fermeranno le lezioni all'università La Sapienza come disposto dalla rettrice Antonella Polimeni. Le bandiere saranno issate a mezz'asta. Un momento per riflettere sulla "violenza contro le donne" e per permettere a chi vorrà "di partecipare all'ultimo saluto della nostra Ilaria".

