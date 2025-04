Femminicidio Ilaria Sula la madre di Mark Antony Samson è indagata per concorso in occultamento di cadavere

madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell’omicidio della studentessa Ilaria Sula, è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, la madre del ragazzo dopo aver sentito le urla della 22enne in camera da letto sarebbe entrata e avrebbe visto il cadavere.La donna avrebbe poi aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma. Lunedì alle 14 la madre di Samson verrà interrogata negli uffici della Sezione omicidi della Squadra mobile della Questura di Roma.Il giovane, nel corso della sua confessione, ha affermato di “avere fatto tutto da solo” ma sulla ricostruzione fornita dall’indagato gli inquirenti nutrono dubbi. Verranno analizzati i tabulati telefonici del padre e della madre. Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Ilaria Sula, “la madre di Mark Antony Samson è indagata per concorso in occultamento di cadavere” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ladi, il 23enne reo confesso dell’omicidio della studentessa, èperindi. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, ladel ragazzo dopo aver sentito le urla della 22enne in camera da letto sarebbe entrata e avrebbe visto il.La donna avrebbe poi aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma. Lunedì alle 14 ladiverrà interrogata negli uffici della Sezione omicidi della Squadra mobile della Questura di Roma.Il giovane, nel corso della sua confessione, ha affermato di “avere fatto tutto da solo” ma sulla ricostruzione fornita dall’indagato gli inquirenti nutrono dubbi. Verranno analizzati i tabulati telefonici del padre e della

