Femminicidio Ilaria Sula indagata la madre di Mark Samson per concorso in occultamento di cadavere

indagata per «concorso in occultamento di cadavere» la madre di Mark Antony Samson, il 24enne che ha ucciso a Roma, accoltellandola, Ilaria Sula, studentessa originaria di Terni. Stando a quanto riporta la Repubblica, Nosr Manlapaz avrebbe aperto la porta della camera del figlio, scoprendo che aveva appena ucciso l'ex fidanzata. Dopo un primo svenimento, avrebbe aiutato Samson a togliere il sangue. Sarebbe questo – scrive il quotidiano romano – il sospetto degli investigatori della squadra mobilie coordinati dalla procura della Capitale, che ha messo sotto indagine la donna. Domani l'interrogatorioLa mamma del 24enne sarà ascoltata domani – lunedì 7 aprile – dal pm, alla presenza del suo avvocato. L'obiettivo degli inquirenti è chiarire il suo ruolo nelle ore successive al Femminicidio, avvenuto nell'appartamento di via Homs.

