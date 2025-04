FC 25 SBC ICONA mista a scelta 88+

ICONA mista a scelta 88+Numero sfide: 3Premio: 1x 1 di 3 Icone miste 88+ Non scambiab.Ripetibile SìScadenza: 13 aprile 1 – Rosa con valutazione 87Premio: 1x Prime Electrum Players PackValutazione squadra: min 872 – Rosa con valutazione 87Premio: 1x Prime Mixed Players PackMin. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 873 – Rosa con valutazione 88Premio: 1x Rare Electrum Players PackMin. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 88Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate TeamFor The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

