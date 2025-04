Inter-news.it - Farris analizza: «Nel primo tempo due gol e Inter in controllo». E poi?

Leggi su Inter-news.it

, vice di Simone Inzaghi – assente al Tardini per squalifica –, è tornato a parlare del pareggio per 2-2 maturato sabato tra Parma e, ai microfoni di Rai Radio 1. Una partita che continua a far discutere, non tanto per il risultato in sé, quanto per la gestione e l’atteggiamento della squadra, apparsa spenta nella ripresa dopo undominato e chiuso sul doppio vantaggio.IL COMMENTO – Massimilianoha provato a spiegare la strategia dell’contro il Parma: «La partita era preparata in questo modo, stando attenti a quelli che potevano essere le loro capacità negli spazi. Abbiamo rischiato nele ha fatto un paio di beiventi Sommer, però anche Suzuki ha fatto ottime parate. Avevamo segnato due gol ed eravamo in». Una lettura che evidenzia come l’abbia approcciato l’incontro consapevole delle qualità del Parma in contropiede.