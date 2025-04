Fabrizio Corona lancia una scuola di investimenti ma ormai il gioco non funziona più

Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo canale Telegram dove si parla di investimenti finanziari. Siamo entrati e abbiamo seguito il flusso di messaggi per diversi giorni. Le parole chiave e gli shcemi sono gli stessi del Progetto Corona e della memecoin $Corona. Questa volta però sembra che il pubblico non abbia abboccato. Leggi su Fanpage.it hato un nuovo canale Telegram dove si parla difinanziari. Siamo entrati e abbiamo seguito il flusso di messaggi per diversi giorni. Le parole chiave e gli shcemi sono gli stessi del Progettoe della memecoin $. Questa volta però sembra che il pubblico non abbia abboccato.

Fabrizio Corona lancia una scuola di investimenti ma ormai il gioco non funziona più - Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo canale Telegram dove si parla di investimenti finanziari. Siamo entrati e abbiamo seguito il flusso di messaggi per diversi giorni. Le parole chiave e gli shcemi ... (fanpage.it)

Fabrizio Corona fischiato a Napoli per le frasi sul Papa: "Me l'ha detto qualcuno che lavora al Gemelli" - Dopo le dichiarazioni su Papa Francesco, fioccano i fischi e le accuse all'ex re dei paparazzi sul palco del Palaparthenope di Napoli. Ma Corona non si ferma e rilancia con un'allusione su Marta Fasci ... (msn.com)

Fabrizio Corona lancia una bomba su Fedez e Chiara Ferragni. Ecco cosa sa - Fabrizio Corona non ha bisogno di presentazioni ... L’ossessione del suo lavoro però, non l’ha mai persa e in queste ore ha lanciato una notizia bomba. I protagonisti sono Fedez e Chiara ... (msn.com)