Fabiana Chiarappa, in un video don Nicola fermo alla stazione di servizio. "Controllava i danni al parafango".

video girato da una telecamera della zona mostrerebbero don Nicola D’Onghia mentre controlla il parafango della sua Fiat Bravo pochi minuti dopo l’orario in cui si è verificato l’incidente. Leggi su Fanpage.it Le immagini di ungirato da una telecamera della zona mostrerebbero donD’Onghia mentre controlla il parafango della sua Fiat Bravo pochi minuti dopo l’orario in cui si è verificato l’incidente.

Fabiana Chiarappa, spunta un video: don Nicola D'Onghia dopo l'incidente «controllava i danni alla sua auto». Il parroco indagato per omicidio stradale: ripreso dalle telecamere mentre controlla i danni all'auto.

