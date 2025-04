F1 Verstappen trionfa ancora in Giappone | quarta e settima le Ferrari di Leclerc e Hamilton – Il video

Leggi su Open.online

Maxsu Red Bull ha vinto il Gran Premio del, terza prova del mondiale di Formula 1. Sul podio, dietro di lui, anche le McLaren di Norris e Piastri. Laha chiusocon Charlescon Lewis. «È stata dura, le McLaren mi hanno messo tanta pressione, ma mi sono divertito molto. Oggi la macchina era nella sua forma migliore e partire dalla pole ha fatto la differenza», ha dettocelebrando la sua 64esima vittoria in Formula 1, ladi fila sul circuito di Suzuka. E il successo inha un sapore speciale, per lui e per la Red Bull che si accinge a cambiare il fornitore del motore: «Questa vittoria qui con la Honda significa tanto, ci pensavo anche nell’ultimo giro, è una grande storia, sono fiero di quanto raggiunto congiuntamente, è un congedo perfetto», ha chiosato il pilota olandese.