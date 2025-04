F1 pillole dal Giappone | Ferrari ancora anonima gerarchia a doppio taglio in McLaren

Leggi su Sportface.it

Il Gran Premio deldi F1 non ha regalato grandi colpi di scena. Nei 53 giri previsti dalla gara, il pubblico non ha potuto godere di numerosi sorpassi, ma il weekend ha fatto chiarezza sugli equilibri in griglia.rimane la squadra favorita: Lando Norris e Oscar Piastri hanno infatti concluso la prova solo alle spalle di Max Verstappen. Il team di Woking paga unafin troppo severa. Il numero 4, che ha speso gran parte del Gran Premio in seconda posizione, si è visto tallonare dal compagno di squadra. Piastri, in diverse situazioni particolarmente vicino a Norris, non ha mai effettuato il sorpasso. E’ impossibile sapere se un eventuale scambio di posizione avrebbe portato laa lottare per la vittoria con Max Verstappen, ma fare un tentativo forse sarebbe stata la via migliore.