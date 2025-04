Oasport.it - F1, pagelle GP Giappone 2025: Verstappen granitico, Antonelli fa sognare

GPF1Max(Red Bull), 10 – 64ª vittoria nel Circus e quarta affermazione a Suzuka, migliorando il primato di Michael Schumacher sul tracciato nipponico. Con una RB21 che funziona solo tra le sue mani, a Milton Keynes hanno motivi validi per accendere un cero sotto la foto di Max, perché il fattore discriminante dell’olandese è impressionante. La pole e la vittoria insono da Museo del Louvre.McLaren, 7.5 – La velocità della vettura non è un fattore da discutere, ma a mancare sono i piloti che per un motivo o per l’altro non massimizzano. Inoltre, il team di Woking ha gestito il GP in maniera poco flessibile, ignorando la chiara supremazia di Oscar Piastri e non agevolando uno “swap” che avrebbe dato probabilmente qualche grattacapo in più a Max. Alla fine della fiera, nel campionato costruttori la leadership è rafforzata, ma Norris ha un solo punto di margine sull’olandese.