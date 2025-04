Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Una grande vittoria! Ho spinto dall’inizio alla fine per tenere dietro le McLaren”

Che! Maxfesteggia, e ne ha ben donde, dopo aver centrato il successo nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka il 4-volte campione del mondo ha messo in mostra uno dei weekend migliori della sua carriera. Pole position sensazione ieri, gara impeccabile oggi. Mai una sbavatura, mai un errore, ritmo impressionante e costante come ai vecchi tempi.Il pilota olandese ha centrato il successo precedendo Lando Norris per 1.4 secondi, quindi completa il podio Oscar Piastri a 2.1. Quarto Charles Leclerc a 16.0, quinto George Russell a 17.3, sesto Andrea Kimi Antonelli a 18.6, quindi settimo Lewis Hamilton a 29.1. Ottavo Isack Hadjar a 37.1, nono Alexander Albon a 40.3, quindi completa la top10 Oliver Bearman a 54.