F1, la gran gara di Andrea Kimi Antonelli a Suzuka. Più veloce dei primi nel finale, Russell ad un soffio

Prosegue il percorso di crescita in Formula Uno di, che ha già dimostrato a sprazzi il suo talento cristallino anche nella massima categoria automobilistica globale togliendosi alcune soddisfazioni neitre round della stagione (come il clamoroso quarto posto in rimonta al debutto in Australia sul bagnato) e facendo intravedere un potenziale sconfinato considerando la poca esperienza e la carta d’identità.Il rookie italiano della Mercedes si è reso protagonista di una progressione impressionante nel corso del weekend di, facendo tanta fatica nelle prove libere su una pista (molto selettiva) che non conosceva ma riuscendo ad alzare l’asticella proprio quando più contava. In qualifica ha fatto il massimo, raggiungendo il Q3 (obiettivo non scontato) e trovando poi un buon giro che gli ha permesso di partire in terza fila al fianco del compagno di squadra George