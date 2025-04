Oasport.it - F1, Kimi Antonelli: “Contento del mio passo, bella sensazione essere in testa ad una gara”

Leggi su Oasport.it

continua il suo processo di apprendistato in Formula Uno con Mercedes e migliora a vista d’occhio sessione dopo sessione, dimostrando un potenziale davvero molto interessante in prospettiva. Il diciottenne bolognese ha disputato un’ottimaa Suzuka, conservando la sesta posizione di partenza davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e arrivando in scia al compagno di squadra George Russell.Il pilota italiano classe 2006 ha prolungato il primo stint con gomme medie mantenendo uncompetitivo e ritrovandosi per alcuni giri al comando del Gran Premio del Giappone (il più giovane di sempre inad una corsa di F1), prima di fermarsi e lanciarsi all’inseguimento di Leclerc e Russell grazie ad un treno di gomme hard fresche che gli hanno consentito di siglare il giro più veloce ed il nuovo record della pista in