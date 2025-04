F1 Gp Giappone 2025 Verstappen trionfa a Suzuka davanti a Norris e Piastri

Verstappen fa la voce grossa nel Gran Premio del Giappone. Il campione del mondo, con la sua Red Bull, ha conquistato il terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 trionfando sul circuito di Suzuka. Alle spalle dell’olandese le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, protagonisti di un duello ad alta velocità negli ultimi giri. F1, Giappone: deludono le FerrariAl quarto posto ai piedi del podio c’è la prima delle Ferrari, quella di Charles Leclerc che ha preceduto le Mercedes di Russell e di Kimi Antonelli. Settimo posto per l’altra rossa di Lewis Hamilton.La classifica generale dopo il GiapponeLando Norris si conferma in vetta con 62 punti, uno solo in più di Verstappen. Piastri è terzo con 49 davanti a Russell con 45, Antonelli con 30 e Leclerc con 20 punti. Lapresse.it - F1, Gp Giappone 2025, Verstappen trionfa a Suzuka davanti a Norris e Piastri Leggi su Lapresse.it Maxfa la voce grossa nel Gran Premio del. Il campione del mondo, con la sua Red Bull, ha conquistato il terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1ndo sul circuito di. Alle spalle dell’olandese le due McLaren di Landoe Oscar, protagonisti di un duello ad alta velocità negli ultimi giri. F1,: deludono le FerrariAl quarto posto ai piedi del podio c’è la prima delle Ferrari, quella di Charles Leclerc che ha preceduto le Mercedes di Russell e di Kimi Antonelli. Settimo posto per l’altra rossa di Lewis Hamilton.La classifica generale dopo ilLandosi conferma in vetta con 62 punti, uno solo in più diè terzo con 49a Russell con 45, Antonelli con 30 e Leclerc con 20 punti.

Formula 1: risultato prove libere Gp del Giappone 2025. Orari gara in diretta tv e streaming. Orari TV GP Giappone 2025: diretta su Sky, differita su TV8. F1 2025 | Ecco gli orari TV di Sky, NowTV e TV8 del GP del Giappone. F1, GP del Giappone: gli orari e dove vedere le qualifiche e la gara in tv e streaming. Formula 1 GP Giappone 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming. Gp Giappone F1 | Ordine arrivo: Verstappen cala il poker, McLaren completa il podio. Ne parlano su altre fonti

F1, Gp del Giappone: vince Verstappen davanti a Norris e Piastri - A Suzuka quarto posto, appena giù dal podio, per la Ferrari di Leclerc, davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli, che è stato anche leader della gara in un frangente, siglando pure il giro veloce. (tg24.sky.it)

F1 LIVE GP Giappone, segui la gara di Suzuka in diretta - Verstappen in pole, McLaren a caccia e Ferrari in agguato a Suzuka, sede del terzo GP stagionale: segui la gara in diretta dalle 7:00 italiane ... (autosprint.corrieredellosport.it)

DIRETTA F1 | GP Giappone 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Diretta GP Giappone – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Suzuka dove, a partire dalle 7:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio ... (msn.com)