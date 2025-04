F1 Gp Giappone 2025 Leclerc | Fa male essere perfetti e chiudere quarti

Giappone 2025 ha visto le Ferrari ancora una volta lontane dalla lotta per la vittoria. Il migliore per i Cavallino è stato Charles Leclerc che ha chiuso al quarto posto la gara di Suzuka vinta da Max Verstappen su Red Bull davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.“Sicuramente abbiamo migliorato il feeling, ho le idee ben chiare per le prossime gare, ma fa male essere perfetti e finire al quarto posto perché non abbiamo più passo”, ha spiegato il monegasco ai microfoni di Sky Sport, dopo il 4° posto nel gp del Giappone. “Sappiamo che ci mancano 2-3 decimi rispetto ai primi, in gara come in qualifica. Dobbiamo sempre guardare avanti, il punto di partenza non è stato il massimo ma questo è quanto abbiamo. Dalla prossima speriamo di avere più performance, sarà una gara importante: ho una visione chiara per il mio stile, spero che pagherà”, aggiunge. Lapresse.it - F1, Gp Giappone 2025. Leclerc: “Fa male essere perfetti e chiudere quarti” Leggi su Lapresse.it Il Gran Premio delha visto le Ferrari ancora una volta lontane dalla lotta per la vittoria. Il migliore per i Cavallino è stato Charlesche ha chiuso al quarto posto la gara di Suzuka vinta da Max Verstappen su Red Bull davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.“Sicuramente abbiamo migliorato il feeling, ho le idee ben chiare per le prossime gare, ma fae finire al quarto posto perché non abbiamo più passo”, ha spiegato il monegasco ai microfoni di Sky Sport, dopo il 4° posto nel gp del. “Sappiamo che ci mancano 2-3 decimi rispetto ai primi, in gara come in qualifica. Dobbiamo sempre guardare avanti, il punto di partenza non è stato il massimo ma questo è quanto abbiamo. Dalla prossima speriamo di avere più performance, sarà una gara importante: ho una visione chiara per il mio stile, spero che pagherà”, aggiunge.

Formula 1: risultato prove libere Gp del Giappone 2025. Orari gara in diretta tv e streaming. F1 2025 | Ecco gli orari TV di Sky, NowTV e TV8 del GP del Giappone. F1, GP del Giappone: gli orari e dove vedere le qualifiche e la gara in tv e streaming. Gp Giappone F1 | Ordine arrivo: Verstappen cala il poker, McLaren completa il podio. Formula 1. In Giappone vince Verstappen. Ferrari in difficoltà: Leclerc 4°, Hamilton 7°. Formula 1 GP Giappone 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming. Ne parlano su altre fonti

F1, Gp del Giappone: vince Verstappen davanti a Norris e Piastri - A Suzuka quarto posto, appena giù dal podio, per la Ferrari di Leclerc, davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli, che è stato anche leader della gara in un frangente, siglando pure il giro veloce. (tg24.sky.it)

F1 LIVE GP Giappone, segui la gara di Suzuka in diretta - Verstappen in pole, McLaren a caccia e Ferrari in agguato a Suzuka, sede del terzo GP stagionale: segui la gara in diretta dalle 7:00 italiane ... (autosprint.corrieredellosport.it)

F1. GP Giappone 2025: la cronaca in diretta della gara di Suzuka - La F1 è pronta a tornare in pista per il Gran Premio del Giappone 2025, terzo appuntamento stagionale. La cronaca della gara di Suzuka dalle 07:00 ... (automoto.it)