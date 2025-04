F1 Gp del Giappone Kimi Antonelli da dieci Cresce un campione

Roma, 6 aprile 2025 - Max Verstappen su Red Bull vince nel Gp del Giappone di Formula Uno e conquista la sua prima vittoria stagionale, la quarta consecutiva a Suzuka. Dietro di lui le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, seguito dalle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Nella top 10 anche Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Oliver Bearman (Haas). Pagelle di Leo Turrini 10 Antonelli Dicevano Senna e Schumi che a Suzuka si vede il vero valore di un pilota. Kimi ci correva per la prima volta ed è stato anche leader del Gran Premio! Suo pure il giro più veloce. Il ragazzo d'Emilia offre una eccezionale dimostrazione di maturità. Ed è solo l'inizio. 10 VERSTAPPEN E che gli dici, a uno così? L'altro pilota Red Bull, chiunque sia, affonda sistematicamente nelle retrovie.

