Lapresse.it - F1, Giappone 2025: Kimi Antonelli per alcuni giri il più giovane leader in gara

ha chiuso al sesto posto il Gran Premio del, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 18enne italiano a bordo della sua Mercedes si è distinto per aver fatto segnare il giro veloce e perper essere stato il piùa guidare in testa a una. “E’ stata una bella sensazione, ma non mi ha distratto nel continuare ad avere un buon passo. E’ stata una buonasulle Hard, nell’ultimo stint ho spinto e giocato con la macchina. E’ stata una bella sensazione, sto facendo esperienza e capendo le gomme per spingere”, ha spiegato dopo ladi Suzuka.si è proiettato poi sul prossimo Gran Premio che si disputerà in Bahrain: “Conosco Sakhir, cerchiamo di fare una qualifica migliore. Sono rimasto sorpreso del passo, ma ho dato tutto per riprendere quelli davanti”, ha aggiunto.